Bloemenwedstrijd vervangt traditionele bloemenstoet in Ternat Wim De Smet

06 mei 2020

16u00 1 Ternat Omdat Ternat deze zomer haar status als straffe bloemengemeente in de verf wil zetten, organiseert het gemeentebestuur een originele bebloemingswedstrijd. De wedstrijd komt er als compensatie voor het wegvallen van de jaarlijkse Bloemenstoet.

Door de coronacrisis werd de Sinksenkermis met bijhorende Bloemenstoet dit jaar afgeschaft. Een domper voor Ternat, want de gemeente geniet een stevige reputatie als bloemengemeente. Toch wil het lokaal bestuur het straatbeeld een zomer lang verfraaien met bloemen. En aangezien de mensen in deze crisistijd toch vooral thuisblijven en in de tuin werken, kwam men op het idee om een bebloemingswedstrijd te organiseren. De wedstrijd moet ook de lokale economie een duwtje in de rug geven. “Elke inwoner wordt uitgenodigd om de voortuin zo smaakvol mogelijk met bloemen te versieren. Dit kan ook de gevel zijn voor woningen die tot tegen de straat komen of het balkon van een appartement”, zegt schepen van omgeving Gunter Desmet. “Om deel te nemen aan de wedstrijd moeten de bloemen uiteraard zichtbaar zijn vanop de straat. Achter- en binnentuinen komen niet in aanmerking. Een onafhankelijke jury beoordeelt de bloemen in de maand augustus op een niet aangekondigd tijdstip.”

Prijzenpot van 1.500 euro

“Door de coronacrisis hebben onze lokale bloemenhandelaars het niet gemakkelijk”, weet burgemeester Michel Vanderhasselt. “Graag willen we hen met deze actie helpen. We voorzien een prijzenpot van 1.500 euro in de vorm van waardebonnen bij Ternatse tuincentra, bloemenzaken en landbouwbedrijven.”

Deelnemingsformulieren zijn te bekomen bij de lokale bloemen- en plantenverkopers of op ternat.be. Inschrijven kan tot 21 juli voor één van de categorieën: voortuin, balkon/vensterbank of geveltuin. Deelnemingsformulieren kunnen ingediend worden bij de milieudienst.