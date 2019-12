Bliksemroof in de buurtwinkel: jongeren graaien mee wat ze kunnen en springen vervolgens op klaarstaande trein Wim De Smet

01 december 2019

09u55 304 Ternat Een groep van vijftien jongeren heeft zaterdagavond een kranten- en voedingswinkel in de stationsbuurt van Ternat beroofd. De daders wilden vluchten met een trein, maar dat lukte net niet. De politie kon een aantal jongeren identificeren. Ze maken deel uit van een bende die al enkele weken het dorpscentrum terroriseert.

De roof op kranten- en voedingswinkel Het Kruikje in de Statiestraat vond zaterdagavond plaats rond 19.45 uur. Zaakvoerder R.S. (34) geloofde zijn ogen niet toen hij een groep jonge kerels zag binnenstormen die, in een tijdspanne van enkele seconden, alles uit de rekken graaiden wat ze konden meenemen. “Die gasten kwamen plots met zijn allen in de winkel, verspreid over de twee gangen, en namen chips mee, drank, koekjes, ijscrème, snoep”, vertelt de man. “Vooraleer ik goed besefte wat er gebeurde, vluchtten ze al weer naar buiten. Het ging allemaal razendsnel.”

De winkeluitbater bleef niet bij de pakken zitten en liep de daders achterna. “Ik zag dat ze vliegensvlug naar het station, aan de overkant van de straat, spurtten. De deuren van de trein stonden open, klaar om te vertrekken. Ik heb geroepen dat de trein niet mocht vertrekken want dat ze een misdrijf hadden gepleegd. Vermoedelijk heeft de treinbegeleider mij gehoord, want de trein bleef staan.”

Enkele daders opgepakt

De politie kwam ter plaatse en kon enkele daders aanhouden en verhoren. Drie daders sloegen te voet op de vlucht in de richting van Sint-Katherina-Lombeek.

De winkelrovers maken deel uit van een jongerenbende die de voorbije weken al vaker overlast veroorzaakte in Ternat. Het gaat om jongeren die niet afkomstig zijn van Ternat maar via de trein hier aankomen en vervolgens richting Kruikenburgpark trekken. Vorige week zaterdag alarmeerde een getuige de politie toen bleek dat vijftien kerels, waarvan een in het bezit van een metalen honkbalknuppel, in de Sportlaan wandelden. Andere bewoners zagen dan weer dat er een vechtpartij plaatsvond met meer dan dertig jonge mannen. Speurders van de politie vonden vorige week in het Kruikenburgpark een rugzak met daarin twee messen en een metalen honkbalknuppel.

De zaakvoerders van de winkel zijn alvast op hun hoede. “Dit zijn echt Amerikaanse toestanden aan het worden”, klinkt het. “Eén van die kerels houdt de wacht aan het station en geeft een teken wanneer een trein in het station stopt. Op dat moment wachten die gasten dus om toe te slaan. Wij staan al vier jaar in deze winkel en we hebben de situatie zien verergeren. Er is geen respect meer. En pas op, het gaat vaak om minderjarige kerels.”