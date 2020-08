Bij start nieuwe schooljaar: Asbaan en Spoorwegbaan worden volwaardige fietsstraten Wim De Smet

31 augustus 2020

14u50 1 Ternat Vanaf 1 september worden de Asbaan en de Spoorwegbaan in Ternat ingericht als fietsstraten. De maatregel moet een veilige fietsverbinding garanderen voor scholieren. Het gaat om een proefproject van 6 maanden dat nadien nog kan worden bijgestuurd.

“Bij het begin van het schooljaar wil de gemeente een veiligere fietsverbinding voor de schoolgaande jeugd realiseren naar de secundaire scholen in het centrum van Ternat”, meldt schepen Gunter Desmet (CD&V), bevoegd voor mobiliteit. “Daarom wordt een proefproject gelanceerd waarbij de Asbaan en de Spoorwegbaan voor zes maanden een fietsstraat worden. De gemeentelijke mobiliteitsraad gaf hierover unaniem positief advies.”

In een fietsstraat mogen fietsers de volledige breedte van de rijbaan (eenrichtingsverkeer) of de helft van de rijbaan langs de rechterzijde (tweerichtingsverkeer) gebruiken. “Gemotoriseerde voertuigen mogen fietsers niet inhalen en de maximumsnelheid van 30 kilometer per uur geldt voor alle weggebruikers. Ook voor de fietsers zelf dus.”

Fietssnelweg

“De Asbaan en de Spoorwegbaan liggen op het voorlopige tracé van de Vlaamse fietssnelweg F2", vervolgt Desmet. “Deze loopt van Gent tot Brussel. Voor het gedeelte van Brussel tot het station van Sint-Martens-Bodegem liggen de definitieve plannen vast. Voor het gedeelte tussen Sint-Martens-Bodegem en de Assesteenweg wordt vanaf september door de provincie Vlaams-Brabant gestart met de opmaak van de definitieve plannen. Voor het overblijvende gedeelte op het grondgebied van Ternat, namelijk het stuk van de Assesteenweg tot de grens met Liedekerke, worden de eerste jaren geen definitieve plannen opgemaakt. Bedoeling is dat fietsers hier rijden van de Spoorwegbaan langs de Meersstraat naar de Asbaan.”