Bibliotheek Ternat wil families nog beter bedienen en ondertekent daarom het Familiemanifest

02 juli 2019

De bibliotheek van Ternat ondertekent het Inclusieve Familiemanifest. Hiermee engageert de bib zich om blijvend te werken aan vijfentwintig familievriendelijke actiepunten.

Het Inclusieve Familiemanifest roept cultuurhuizen op om zich te engageren om drempelverlagend te werken. Er is een groot en boeiend aanbod aan cultuuractiviteiten maar toch ervaren heel wat gezinnen een hoge drempel om effectief binnen te stappen. Bibliotheek Ternat streeft alvast naar een inclusieve bib door aan de slag te gaan met de 25 vooropgestelde actiepunten van Publiq.

Met het ondertekenen van het Familiemanifest engageert de bib zich om permanent te werken aan een familievriendelijke omgeving. “Er zijn al heel wat stappen gezet om een familievriendelijke bibliotheekwerking te realiseren”, zegt schepen Thimo Schoukens (Voor Ternat) “Zo is onze locatie heel toegankelijk voor gezinnen met kinderen. We beschikken over automatische deuren en een lift. Bovendien kunnen ouders hun kind vlot verluieren op onze verzorgingstafel.”

Toch zijn er nog enkele uitdagingen op het vlak van familievriendelijkheid. “In de toekomst zetten we ook in op het helpen van families vóór een bibliotheekbezoek en schenken we extra aandacht aan het allereerste contact met de bibliotheek”, zegt bibliothecaresse Hilde Arijs. “Je krijgt namelijk maar één kans om een goede eerste indruk te maken. Verder streven we naar een bib waar elk gezin vlot vindt wat het zoekt, waar men rustig en ontspannen kan genieten van een familiemoment, met of zonder een goed boek”.

Ternat sinds vorig jaar ook al een Boekstartgemeente. Zo engageert de gemeente zich om de allerkleinste kinderen te laten genieten van boeken. Elke eerste vrijdag van de maand vindt het Babycafé plaats, een initiatief van de partners van het Huis van het Kind Ternat. Tijdens de zomervakantie loopt het Babycafé gewoon door. De bibliotheek organiseert deze zomer ook nog verschillende familie-activiteiten zoals de Schat van Vlieg, voorleesfeestjes, gamenamiddagen , tekenworkshops en andere evenementen.