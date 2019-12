Bewoonster betrapt inbreker: Dief slaat tijdens klopjacht op de vlucht Bart Kerckhoven

17 december 2019

20u26 0

Een bewoonster van de Berkenlaan in Ternat betrapte dinsdagochtend om 4.30 uur een inbreker. Ze hoorde honden blaffen zag hoe de dader met een zaklamp in de tuin liep. De vrouw belde meteen de politie en de zone Tarl stuurde meteen verschillende patrouilles ter plaatse. Ook de collega’s van Dilbeek reden naar Ternat. Tijdens de zoektocht liep plots een persoon met een lichtgrijze hoodie weg in een voetweg. De achtervolging werd ingezet maar leverde niets meer op. De zone Tarl laat wel weten dat dankzij de alerte reactie van de bewoonster wellicht een diefstal voorkomen is. Daarom lanceert de zone nog eens een oproep om verdachte zaken meteen te melden via het noodnummer 101.