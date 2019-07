Bewoners wzc Sint-Carolus aan de slag met BelevenisTafel dankzij Lions Pajottenland Tom Vierendeels

15u46 0 Ternat Het woon- en zorgcentrum Sint-Carolus uit Ternat heeft van de Lionsclub Pajottenland een bedrag van 3.500 euro ontvangen. Het geld zal gebruikt worden om een ‘BelevenisTafel’ van ongeveer 12.000 euro aan te kopen.

De BelevenisTafel zelf werd op 22 juni al geleverd. Zo’n tafel is een staaltje van moderne technologie. De tafel is verplaatsbaar en rolstoelvriendelijk en biedt plaats aan verschillende personen. Dat laatste is ook het belangrijkste kenmerk: de rusthuisbewoners zitten samen rond de tafel en voeren gezamenlijk activiteiten uit. Ze dient ter ontspanning, beleving en stimulering van het geheugen.

Gezien het hoge prijskaartje opteerde het wzc in eerste instantie voor een basisversie, maar dankzij het extra steuntje in de rug van de Lionsclub werd voor het full option-model gegaan. Het voltallige animatieteam volgde intussen een workshop om zelf beeld- en fotomateriaal te kunnen toevoegen en bewerken op maat van de bewoners. Zo kunnen bewoners bijvoorbeeld herinneringen ophalen met foto’s en beelden uit hun eigen streek.