Bewoners Overdorp-Schepenijsel nemen afscheid van oude straat met ludieke rouwstoet WDS

21 september 2019

15u55 0 Ternat De bewoners van de Kleemstraat en de Egaardbaan, die deel uitmaken van het gehucht Overdorp-Schepenijsel, hebben vandaag plechtig hun nieuwe straten ingehuldigd.

Beide straten werden het voorbije jaar opgebroken en alle woningen werden aangesloten op een gescheiden rioleringsstelsel. Nadien kregen de straatjes ook een nieuw wegdek. Om de vernieuwing in de buurt te vieren, werd een heus buurtfeest georganiseerd.

Het wijkcomité Overdorp-Schepenijsel pakte zelfs uit met een heuse rouwstoet, waarbij op ludieke wijze afscheid werd genomen van ‘mijnheer Oude Kleemstraat en mevrouw Oude Egaardbaan’. Het comité had zelfs een rouwbrief opgemaakt en een ludieke doodskist in elkaar getimmerd. “Iedere twee jaar organiseren we met ons buurtcomité een grote barbecue”, vertelt Patrick De Troyer. “Normaal was er dit jaar geen barbecue, maar omdat we nu net een nieuwe straat hebben gekregen, moesten we toch een feest organiseren.”

De festiviteiten hebben deze namiddag plaats op den Dries in de Kleemstraat, aan de serres van de familie Van der Cruys. Er staat onder meer een krijttekenwedstrijd op het programma voor de kinderen. Om 17 uur komt de burgemeester langs en vanavond is er Vlaamse kermis en karaoke.