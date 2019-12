Beschermd kasteel De Mot bestaat 300 jaar: “Mooiste gebouw van Ternat” Wim De Smet

11 december 2019

11u15 0 Ternat Het Kasteel De Mot in Ternat, ook bekend als het voormalige gemeentehuis, bestaat 300 jaar. Willi Van Cauwelaert spitte de geschiedenis uit en geeft een voordracht over het markante en beschermde gebouw.

“Vroeger stonden er de restanten van een omwald middeleeuws kasteeltje”, vertelt Willi Van Cauwelaert. “Nadien kwam het gebouw in handen van ene Sebastiaan de Heze, die in 1717 trouwde met Carolina de Fourneau. Sebastiaan was de jongste zoon van een van de heren van Kruikenburg en kwam dus uit een adellijke familie. Het koppel legde een nieuwe omwalling aan en liet op deze plaats een nieuwe woning bouwen. Die woning, het huidige kasteeltje dus, werd pas in 1719 helemaal afgewerkt.”

De familie de Heze zou nog tot het einde van de achttiende eeuw in het kasteel De Mot blijven wonen. Nadien kwam het goed in handen van Jan-Baptist Moens. “Hij was meteen de laatste particuliere bewoner want in 1850 werd het kasteel verkocht aan de gemeente Ternat en werd het gebruikt als gemeentehuis”, weet Willi. “De familie Moens heeft nog altijd afstammelingen die vandaag in Ternat wonen. Zo is Manu, de zaakvoerder van gelijknamige Café Manu in Ternat, verre familie van die laatste bewoners.”

Zijvleugeltjes

Ook de historische omwallingen zijn al lang verdwenen. “De gemeente heeft de wallen dichtgegooid en er een straat boven opgelegd: de Gemeentehuisstraat”, klinkt het. “Er werden ook twee zijvleugeltjes bijgebouwd en de middelste dakkapel werd vergroot.”

Volgens Willi Van Cauwelaert blijft het kasteel De Mot het mooiste gebouw van Ternat. “Het is gebouwd in de typische stijl van Brabantse herenhuizen die je in die tijd ook in Brussel vond. Het bekende en beschermde huis Stas in Asse werd enkele jaren later gebouwd en is gebaseerd op het kasteel De Mot.”

Wie de geschiedenis van het kasteel De Mot helemaal wil kennen, moet op donderdag 19 december om 19 uur in café De Waeterheeren zijn.