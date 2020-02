Bert Meganck wordt deskundige sport voor Sportregio Pajottenland

Amber Gys

08 februari 2020

07u00 0 Ternat Sportregio Pajottenland heeft Bert Meganck aangesteld als halftijds deskundige sport voor Sportregio Pajottenland. Deze organisatie heeft een interlokaal samenwerkingsverband met verschillende gemeenten in het Pajottenland.

Bert Meganck volgt Dirk Heylen op als deskundige sport voor de Interlokale vereniging (ILV) Sportregio Pajottenland. Nadat de ondersteuning vanuit provincie Vlaams-Brabant was weggevallen, besloot de ILV Sportregio Pajottenland om een halftijds deskundig Sport aan te werven. Bert is begonnen aan zijn opdracht op 13 januari en is erg gedreven om het werk van zijn voorganger verder te zetten. “Ik zal me eerst moeten inwerken in alle dossiers. Als dat in orde is kan ik beginnen met enkele projecten op poten te zetten“, vertelt Bert. Vorig jaar kregen alle projecten samen zo’n 26.000 euro steun van de Vlaamse Overheid.