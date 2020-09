Benjamin Roeges wint ‘De Humorklas 2020' van Radio 2 Wim De Smet

09u40 0 Ternat Benjamin Roeges (37) uit Wambeek is de winnaar van De Humorklas 2020 van Radio 2.

De Humorklas telde dit jaar 70 kandidaten waaruit uiteindelijk drie finalisten werden geselecteerd. Naast Benjamin Roeges waren dat Fré Vanwijnsberghe uit Wilrijk en Yannick Joos uit Laken. De jury, bestaande uit juryvoorzitter Walter Baele, Maaike Cafmeyer en Liv Laveyne, koos Benjamin Roeges uiteindelijk als de winnaar. Hij werd bekroond tot Beste Leerling van De Humorklas 2020 en ging naar huis met een Amplo-cheque ter waarde van 1.000 euro.

Roeges is afkomstig van Wambeek. Hij nam in 2013 deel aan ‘Zennekikomiek’, een comedytraject uit het Pajottenland. In 2014 haalde hij ook de voorrondes van Humo’s Comedy Cup.

In De Humorklas gaat Radio 2 elke twee jaar op zoek naar opkomend comedytalent. De Humorklas is een afvalrace waarbij telkens drie kandidaten wegvallen tot er uiteindelijk drie finalisten overblijven. In het verleden namen ook Jens Dendoncker, Kamal Kharmach en Sander VDV aan de wedstrijd deel.