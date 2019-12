Bejaarde vrouw in Ternat kwam om door slagen of stampen: zoon aangehouden voor oudermoord Wim De Smet

30 december 2019

17u06

Bron: Eigen berichtgeving/Belga 14 Ternat De 89-jarige vrouw die zondag dood is aangetroffen in Ternat, is vermoedelijk door slagen of stampen om het leven gekomen. Dat heeft de autopsie uitgewezen, zo meldt het parket Halle-Vilvoorde. Zondagavond had een onderzoeksrechter de 51-jarige zoon van het slachtoffer al onder aanhoudingsbevel geplaatst voor oudermoord.

Het familiedrama speelde zich zondagochtend rond 1 uur af in de Keizerstraat in Ternat waar Johan V. samen met zijn moeder Yvonne De Rijck woonde. V. was na een avondje stappen thuisgekomen en vermoedelijk kwam het tot een woordenwisseling. Een kwartier later belde hij de hulpdiensten. V. beweerde dat hij die avond was thuisgekomen en zijn moeder dood had aangetroffen. Maar de hulpdiensten stelden vast dat het slachtoffer diverse verwondingen had opgelopen. Het parket stuurde een wetsdokter en het labo ter plaatse en die stelden vast dat een natuurlijk of accidenteel overlijden uitgesloten was. Ook de resultaten van de autopsie zijn duidelijk: “Uit de autopsie is gebleken dat mevrouw vermoedelijk overleden is aan de gevolgen van slagen of stampen”, meldt substituut-procureur Carol Vercarre van het parket Halle-Vilvoorde.

Johan V. werd zondag voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Die plaatste de man onder aanhoudingsbevel voor oudermoord. Eind deze week zal de raadkamer moeten beslissen of V. in voorlopige hechtenis blijft.

Johan V. geniet in Ternat de reputatie van een kunstenaar en fantast, maar evengoed van een notoir caféganger. “Yvonne heeft het nooit gemakkelijk gehad met haar zoon”, vertelt een familielid. “Werken deed hij liever niet. Na de dood van haar man, heeft Yvonne nog een tijdje in een rusthuis in Dilbeek verbleven. Ze was daar heel graag en ze was er ook een graag geziene figuur. Maar haar zoon heeft haar weggehaald uit het rusthuis, vermoedelijk omdat dat te veel geld kostte. Hij zou wel voor haar zorgen. Dat Yvonne dit met haar dood moest bekopen, is eigenlijk heel triest. Ze was echt een goed en braaf mens.”

V. liet zich ook graag opmerken in politieke middens. Hij maakte zich lid van de plaatselijke Open VLD-afdeling maar veel engagement toonde hij niet. “Eigenlijk weten we zelfs amper wie hij eigenlijk is”, zegt voorzitter David Dooms. “Hij liep regelmatig op straat, dat wel. Maar binnen de partij heeft hij nooit iets betekend.”

Ook burgemeester Michel Vanderhasselt (CD&V) kende Johan V. als een eigenaardige dorpsfiguur. “Hij deed zich voor als kunstenaar maar eigenlijk deed hij zo’n beetje alles en niets”, vertelt Vanderhasselt. “In die hoedanigheid heeft hij destijds, toen ik nog in de oppositie zat, ook gevraagd of hij geen expositieruimte in ons cultuurcentrum De Ploter kon krijgen. Tja, dat kon niet he. De laatste tijd zagen we hem niet zo vaak meer. Het viel wel op dat hij wel veel meer dronk dan vroeger.”