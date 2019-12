Bejaarde vrouw (89) dood aangetroffen: zoon aangehouden Wim De Smet

29 december 2019

16u10 2 Ternat In de Keizerstraat in Ternat werd vannacht het levenloze lichaam van Yvonne De Rijck (89) aangetroffen. Haar zoon J. (51) werd aangehouden en deze namiddag voorgeleid bij de onderzoeksrechter.

Hoe en waarom de vrouw om het leven kwam, is voorlopig onduidelijk. Volgens getuigen was de zoon van de vrouw na een nachtje stappen rond 1 uur thuis gekomen en moet er nadien een schermutseling zijn ontstaan. Feit is dat de hulpdiensten vannacht rond 1.15 uur een alarmerend telefoontje binnenkregen. Een ziekenwagen reed meteen naar de Keizerstraat maar de hulpverleners konden, eens aangekomen, alleen nog de dood van de vrouw vaststellen. Al snel werd duidelijk dat de vrouw geen natuurlijke dood was gestorven. Een wetsdokter kwam langs en het lichaam van de vrouw werd meegenomen voor autopsie. Die autopsie heeft morgenvroeg om 9 uur plaats. De zoon van de overleden vrouw werd aangehouden en voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Volgens bronnen binnen het onderzoek zit hij in voorlopige hechtenis.

Yvonne De Rijck (89) leefde een teruggetrokken bestaan in haar huisje in de Keizerstraat. Omwonenden omschrijven haar als een vriendelijke vrouw die al een tijdje ziek was en zelden nog haar huis buitenkwam. Ze is ook een nicht van Leo De Rijck, de bekende schepen uit het naburige Affligem die vorig jaar het leven liet. De zoon geniet een reputatie van fantast én kunstenaar.

Burgemeester Michel Vanderhasselt (CD&V) is onder de indruk van de feiten. “Ik kende de vrouw niet persoonlijk maar dit overlijden treft ons allemaal”, luidt het. “De echtgenoot van het slachtoffer overleed in 2011. Nadien verbleef de vrouw een tijdlang in een rusthuis. Enige tijd geleden heeft ze haar rusthuiskamer verlaten om opnieuw in haar huis te gaan wonen. Haar zoon zou vanaf dan voor haar zorgen. Moeder en zoon leefden een beetje een triest bestaan. De hygiënische omstandigheden waren niet altijd oké. We gaan de onderzoekers nu in alle ernst hun werk laten doen. Het pleit voor zich dat we in deze zaak graag snel opheldering willen.”