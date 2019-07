Auto aan de kant gezet in Nattestraat: bestuurder reed zonder rijbewijs en onder invloed; passagier schond opgelegde voorwaarden na eerdere vrijlating Tom Vierendeels

12 juli 2019

16u20 3 Ternat Een patrouille van de politiezone TARL heeft een wagen aan de kant gezet waarvan de bestuurder onder invloed van drugs reed en waarvan de passagier haar voorwaarden voor de vrijlating tijdens de voorlopige hechtenis schond.

De ploeg merkte maandagnacht rond 2.45 uur een wagen op die verschillende keren opgemerkt werd in straten die uitgeven op de Markt. De ploeg vond dit verdacht en zette de wagen aan de kant in de Nattestraat.

De bestuurder bleek bij controle onder invloed van cannabis en cocaïne te zijn. Bovendien was hij niet in het bezit van een geldig rijbewijs. De agenten vonden ook een kleine hoeveelheid cannabis bij hem en hij stond dan ook nog eens geseind voor verhoor in een gerechtelijk dossier van een andere politiezone. De passagier bleek onder voorwaarden vrijgelaten te zijn, maar schond gezien de aanwezigheid op die plaats en dat tijdstip die voorwaarden.

De bestuurder werd ter beschikking gesteld van het parket Brussel en hij kreeg een proces-verbaal voor het sturen zonder geldig rijbewijs. Voor de vrouw werd een proces-verbaal opgesteld voor schending van de voorwaarden op de voorlopige hechtenis. Dit proces-verbaal werd overgemaakt aan de onderzoeksrechter.