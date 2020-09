ASSISEN. Trucker kan zich niet meer voor de geest halen hoe zijn date stierf tijdens eerste nacht. “Ik heb haar enkel een kopstoot gegeven”

Ternat/Brakel

“Ge weet toch dat we nu met meer vragen zitten dan tevoren?” De voorzitter beet haar tanden stuk tijdens het verhoor van Kim De Brabanter (40). De vrachtwagenchauffeur kon of wilde zich niet meer voor de geest halen hoe de 32-jarige Liselotte De Coninck stierf na wurging , stomp geweld en opgelopen ribfracturen bij hem thuis in Ternat tijdens hun eerste fysieke date.