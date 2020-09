ASSISEN. Jef Vermassen trekt fel van leer tegen beschuldigde: “Zou ge nu eens alstublieft de waarheid willen zeggen?”

Ternat

Advocaat Jef Vermassen is vandaag fel van leer getrokken tegen Kim De Brabanter (40) op het assisenproces in Leuven. “Zou ge nu eens alstublieft de waarheid willen zeggen?”, sneert de advocaat naar de beschuldigde. Die geeft andermaal geen krimp. De trucker blijft zich in stilzwijgen hullen over waarom Liselotte De Coninck dood moest op hun eerste date.