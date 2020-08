Assesteenweg in Ternat gaat vier nachten dicht: ook op- en afritten aan E40 worden nachtje afgesloten Wim De Smet

27 augustus 2020

13u20 0 Ternat De Assesteenweg (N285) in Ternat gaat vanaf maandag 31 augustus vier nachten dicht voor asfalteringswerken. Het gaat om de laatste fase van de herinrichtingswerken.

Het verkeer wordt tussen 31 augustus en 4 september ‘s avonds en ‘s nachts omgeleid. Overdag wordt de Assesteenweg opnieuw opengesteld voor het verkeer.

In de nacht van maandag op dinsdag wordt de zone tussen speelhal Josan en de spooroverweg in het centrum aangepakt. De aannemer zal dan de huidige asfaltlaag affrezen en een nieuwe onderlaag aanleggen. Woningen, bedrijven en handelszaken in deze zone zijn tussen 20 uur ‘s avonds en 6 uur ‘ s morgens niet bereikbaar.

Het verkeer wordt omgeleid via de Statiestraat, de Wijmenierlaan en de Nattestraat.

Tijdens de tweede werknacht, van dinsdag op woensdag, wordt het traject tussen carwash Isocom en de rotonde aan de industriezone vernieuwd. Het verkeer wordt dan omgeleid via de Industrielaan, de Steenbergstraat, de Donkerstraat en de Nattestraat.

In nacht 3 wordt het stuk tussen de Asbaan en de brug over de E40 vernieuwd. Tijdens deze nacht gaan ook de oprit richting Brussel en de afrit vanuit Gent dicht voor alle verkeer. De aannemer brengt dan de toplaag in asfalt aan en de wegmarkeringen. Het verkeer rijdt dan om via de Statiestraat, de Wijmenierlaan, de Donkerstraat, de Steenbergstraat en de Industrielaan.

Tijdens de laatste nacht, van donderdag op vrijdag, wordt de toplaag aangelegd op het stuk tussen de E40 en de rotonde, samen met de oprit richting Gent en de afrit vanuit Brussel die beiden worden afgesloten.

