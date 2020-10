Asfalteringswerken van start: “Blijf vrijdag weg uit het centrum” Tom Vierendeels

07 oktober 2020

19u52 0 Ternat “Wie vrijdag niet in het centrum moet zijn blijft er beter weg”. Opmerkelijke oproep van Jozef Borremans (CD&V en Volks), schepen van Openbare Werken. Deze week worden verschillende straten in de gemeente geasfalteerd. De politie zal bovendien toezien op het respecteren van de signalisatie.

“Deze week zijn we in de gemeente gestart met asfalteringswerken”, vertelt de schepen. “Een project van 260.000 euro. De Terlindenstraat is begin deze week gestart. Maar vrijdag zullen stukken in de Statiestraat worden aangepakt. Eén gedeelte gaat vanaf Sint-Jozef tot ongeveer de Van Overstraetenlaan. Dan is er nog ergens een deel van ongeveer tien meter dat vervangen moet worden omdat de omwonenden last hadden van hevige trillingen door de schade aan het wegdek.

Ook ter hoogte van het Affligem Café zullen er werken uitgevoerd worden. Om de hinder zoveel mogelijk te beperkt hebben we de aannemer gevraagd om de werken op één dag uit te voeren. Normaal gezien vinden op de eerste dagen freeswerken uitgevoerd, om op de tweede dag een onderleg aan te leggen en op de laatste dag de toplaag te voorzien. Dat zal nu op één dag gebeuren. Maar daarnaast lanceer ik een oproep: gelieve vrijdag het centrum van Ternat te vermijden.”

Controles

Borremans kondigt ook controles aan. “Ik erger mij enorm aan mensen die de signalisatie niet naleven of verkeersborden gaan verplaatsen”, zegt hij. “Er zal dan ook streng toegekeken worden op dit gedrag. Dat zal door de politie zelf zijn of met een verborgen camera. Wie zich bezondigt aan de regels kan rekenen op een stevige boete.” Naast deze werken in het centrum zullen er ook asfalteringswerken plaatsvinden in onder meer de Asbaan, Muilembaan, Elshoutweg en ter hoogte van de school in de Nieuwbaan.