Amerikanen lossen in 2020 Ternatse moordzaken op Tom Vierendeels

23 augustus 2019

15u41 0 Ternat Jimmy Cowé (33) is klaar om met zijn ‘Crimibox’ de Verenigde Staten te veroveren. Nadat in België en Nederland duizenden amateurspeurders al twee jaar op een realistische manier moordzaken oplossen is de tijd rijp om de grote plas over te steken. “In januari lanceren we daar de eerste Crimiboxen”, zegt hij.

Jimmy woont in Sint-Katherina-Lombeek, had met zijn vrouw een traiteurzaak, werkte bij de federale politie maar nu is hij klaar om de wereld te veroveren met zijn geesteskind. “De Crimibox is een doos waarmee je toegang krijgt tot het volledige politiedossier van een verzonnen moord”, legt hij uit. “Zo kan je verslagen van de lijkschouwing en het labo bekijken, verhoren nalezen en foto’s van bewijzen en de crimescene analyseren. Je hoeft de deur niet uit, maar toegang tot internet is een must. Personen die terugkeren in het dossier kunnen opgezocht worden op Google, Facebook, Instagram enzovoort. Nummers in het dossier kunnen opgebeld worden en daar krijg je dan extra informatie. Zo is er in een zaak bijvoorbeeld een apotheek die naar voor komt. Die bestaat niet echt, maar we hebben er wel een website voor gemaakt. Via de app op je smartphone kun je dan zelfs extra huiszoekingen laten uitvoeren, maar je moet dan wel voldoende staven waarom die huiszoeking opportuun is. Er zijn telefoontaps, videoverhoren enzovoort ter beschikking van de speurders. Zit je echt vast? Dan kan je hulp vragen aan een geautomatiseerde chatbox of aan andere spelers in een groep op Facebook. Reken op drie à vier uur om een moord op te lossen. Een verhaal uitwerken neemt een maand tot anderhalve maand in beslag.”

Loopbaanonderbreking

Zijn verleden bij de politie is er niet vreemd aan. Zijn uitvalsbasis was het gebouw van de federale politie in Asse waar hij instond voor de verwerking van informatie om zo bijvoorbeeld linken tussen dossiers bloot te leggen. “Maar in het spel komen geen geheime onderzoekstechnieken aan bod”, verzekert hij. “Je doet niet meer dan wat je op televisie te zien krijgt in films of series. In 2017 ontwikkelde ik de eerste box. Het concept sloeg aan en ik ontwikkelde nog een. Het liep zo goed dat ik eind 2018 loopbaanonderbreking heb genomen. Het geeft mij voor vier jaar een vangnet indien het verhaal van de Crimibox toch abrupt zou eindigen. Ik heb twee kinderen, dus ik moet zekerheid hebben.”

Kickstarter

Maar het gaat voorlopig goed. Intussen heeft hij al iemand voltijds in dienst, samen met drie freelancers en twee stagiairs. Bij die laatste zelfs iemand uit Manchester. “Handig om op iemand met het Engels als moedertaal aan de slag te kunnen”, gaat Jimmy verder. “We hebben een project aangeboden op Kickstarter en boden verschillende formules aan. Gaande van gewoon de aankoop van het spel, tot je naam geven aan een personage en bedrijven konden ook intekenen om hun naam aan een firma in het dossier te geven. We moesten 15.000 euro inzamelen en zijn donderdagnacht gestrand op net geen 17.000 euro. In januari zullen de eerste Amerikanen onze moordzaken oplossen – we hopen op een duizendtal om te beginnen. Verschillende Amerikaanse escape rooms zullen Crimibox aanbieden. In België en Nederland zitten we al aan meer dan 7.000 spelers.”

Meer informatie is te verkrijgen via crimibox.com.