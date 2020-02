Albertina Mathys viert honderdste verjaardag WDS

17 februari 2020

12u20 2 Ternat Feest in Sint-Katherina-Lombeek. Albertina Mathys vierde er zopas haar honderdste verjaardag en kreeg van het gemeentebestuur en mand vol lekkers en een boeket bloemen.

Albertina werd op 15 februari 1920 geboren in Baardegem. Haar ouders hadden er een boerderij. In 1944, aan het einde van de oorlog, trouwde ze. Terwijl haar man ging werken, zorgde zij voor de dieren op hun boerderijtje. Intussen is Albertina al zo’n 20 jaar weduwe. Ze woont boven het café ‘In de groeeëtn Dést’ van haar zoon Jef Roggeman en vult haar dagen door Het Laatste Nieuws te lezen en de lokale politiek te volgen.

Albertina heeft 2 kinderen, 3 kleinkinderen, 6 achterkleinkinderen en intussen zelfs een achter-achterkleinkind.