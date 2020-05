Afspraak maken voor recyclagepark wordt eenvoudiger

Wim De Smet

29 mei 2020

16u40 0 Ternat Inwoners van Ternat die een afspraak willen maken voor het recyclagepark, kunnen dat voortaan doen via een nieuw reservatiesysteem.

Sinds de heropening van het recyclagepark op 7 april kunnen inwoners alleen nog op afspraak naar het recyclagepark. Vanaf 2 juni beheert Intradura deze afspraken voor de gemeente Ternat. Een afspraak maken kan vanaf dan veel eenvoudiger. “Omwille van de coronacrisis hebben we in het recyclagepark een reservatiesysteem moeten invoeren”, zegt schepen Gunter Desmet (CD&V). “Dit werkt heel vlot, maar vereist heel wat personeelsinzet. Daarom hebben we samen met Intradura beslist nu een automatisch afsprakensysteem in te voeren. Inwoners zullen zelf rechtstreeks een afspraak kunnen inboeken. Er is ook telefonische ondersteuning voor wie geen internet heeft of problemen heeft. Op deze manier blijft het recyclagepark voor iedereen vlot én tegelijk veilig bereikbaar.”

Een afspraak maken kan het makkelijkst digitaal via intradura.mijnrecyclagepark.be. Daar kan men de dag en het uur voor een afspraak invullen. Nadien volgt een afspraakbevestiging via mail, die men moet meenemen naar het recylagepark. Bij problemen, of wanneer mensen hun afspraak willen annuleren, kunnen ze tijdens de kantooruren bij Intradura terecht op het nummer 02/334.17.40.