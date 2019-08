Advocatenbalie herdenkt 75-jarig overlijden van Louis Braffort: "Dé held van de Belgische advocatuur” Michiel Elinckx

23 augustus 2019

13u41 0 Ternat Aan het monument van Louis Braffort in Wambeek werd deze middag een herdenkingsplechtigheid gehouden. De stafhouders van de Brusselse balie brachten hulde aan de beroemde advocaat, die op 24 augustus 1944 dood werd aangetroffen. “Hij bood ongelooflijke tegenstand aan de Duitse bezetting”, stafhouder Peter Callens.

Het herdenkingsmonument Louis Braffort staat op de kruising van Elshoutweg met de Doelstraat. Op die plek werd Braffort exact 75 jaar geleden dood teruggevonden. Rexisten (de collaborerende beweging van Léon Degrelle, nvdr.) lieten de moedige stafhouder vermoorden.

Bescherming van Joodse advocaten

Braffort was tijdens de Tweede Wereldoorlog stadhouder aan de Brusselse balie. Tijdens zijn mandaat verzette hij zich tegen de Duitse bezetting. “Ondanks de uiterst moeilijke periode heeft hij de balie nooit in de steek gelaten”, zegt Peter Callens, stafhouder van de Nederlandse orde van de Brussel balie. “Met zijn uiterst grondige juridische kennis probeerde hij actie te ondernemen tegen de Duitsers. Zo protesteerde hij tegen de beslissing dat Joodse advocaten hun beroep niet meer mochten uitoefenen. Nadien gaf hij de namen van de Joodse advocaten niet aan de Duitsers. Met een enorme moed protesteerde hij ook tegen dwangarbeid, het verbod op verkiezingen én de vele arrestaties van advocaten.”

Rouwberichten

Maar in januari 1944 tekende Braffort zijn doodvonnis door een dispuut over de verspreiding van rouwberichten. “In de Brusselse balie werden de rouwberichten van advocaten uitgehangen”, vertelt Callens. “Op die rouwberichten stond ook de vermelding dat ze vemoord waren door de bezetter. Die actie schoot in het verkeerde keelgat van de Rexisten. Ze trokken naar het justitiepaleis om de rouwberichten te doen verdwijnen. Braffort weigerde te plooien en stapte naar de Duitse generaal.”

Vermoord door Rexisten

De Rexisten konden niet lachen met het verzet van Braffort en lieten hem op 22 augustus om 19.15 uur oppakken in zijn huis in Brussel. Nadien werd hij vervoerd naar het hoofdkwartier van de Rexisten. “Op 24 augustus werd zijn lichaam gevonden in Wambeek. Braffort werd met vier kogels vermoord. Hij heeft zijn leven gegeven voor de balie en zijn advocaten. Daarnaast streed hij voortdurend tegen onrecht. Als de balie in zijn geschiedenis een held heeft gehad, was Braffort het. Hij is nog altijd een voorbeeld voor alle Belgische advocaten. De strijd voor onze vrijheden is nog altijd niet definitief gewonnen. We blijven het voorbeeld van Braffort volgen.” Pittig detail: Braffort werd 10 dagen voor de bevrijding van België vermoord.

Minuut stilte

Callens legde, samen met Michel Forges, Stafhouder van de Franse orde, een bloemenkrans neer aan het herdenkingsmonument. Nadien werd een minuut stilte gehouden. De Brusselse balie herdenkt iedere vijf jaar het leven van Braffort. “We hopen dat de mensen zijn verhaal leren kennen. Weinig mensen kennen de betekenis achter dit monument in Wambeek. Nochtans was Braffort van onschatbare waarde voor ons land. Hij was een echte held.”