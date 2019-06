Advocaat Dirk Lindemans duikt geschiedenis in en schrijft boek ‘Groot Ternat in de Groote Oorlog’ Wim De Smet

24 juni 2019

11u55 3 Ternat Advocaat Dirk Lindemans (68) lanceert na de zomer het boek ‘Groot Ternat in de Groote Oorlog’. Lindemans trok de geschiedenis en vertelt hoe het leven onder de kerktoren er uit zag tijdens de oorlogsjaren. “Ternat heeft nooit zo vaak het nieuws gehaald als toen”, luidt het.

Ternat maakte tijdens de Eerste Wereldoorlog deel uit van het etappegebied. “Dat betekende dat de gemeentebesturen eigenlijk gewoon konden doorwerken maar het bestuur stond in realiteit el onder toezicht van de Duitse soldaten”, vertelt Dirk Lindemans. “De Ternatse burgemeester in die tijd was Theofiel Poodt. De wereld zag er toen nog helemaal anders. Vooral wat communicatie betreft. Auto’s waren er amper. Communicatie verliep dus via trein, tram of fiets.”

Gazet van Assche

Lindemans is lid van de Ternatse heemkundige kring maar trok voor zijn historisch onderzoek ook naar de heemkring Ascania in Asse. “In de archieven van de Gazet van Assche heb ik heel wat teruggevonden”, vertelt hij. “Zo is er het verhaal van een groepje jong kerels uit Ternat die zich moesten melden bij de Duitse kommandantur. Die jongens kwamen er al manifesterend toe met een Belgische vlag in de handen. De Duitsers werden nerveus en in het tumult werden twee jongens doodgeschoten. Dat verhaal is de wereld rondgegaan.”

De schrijver kon niet anders dan zich baseren op krantenartikelen. “In de Duitse archieven is niets meer terug te vinden want die werden destijds plat gebombardeerd. De kranten van toen zijn dus de beste en belangrijkste informatiebron. Ook wat foto’s betreft is er weinig bewaard gebleven. We hebben enkele beelden teruggevonden maar we hebben ook met oude postkaarten moeten werken.”

Het boek ‘Groot Ternat in de Groote Oorlog’ telt 175 pagina’s en wordt in september voorgesteld. Wie zich nu al inschrijft, betaalt 12 euro voor het boek. Vanaf 15 september wordt dat 15 euro.