AD Delhaizes van Ternat en Merchtem schenken 2.000 mondmaskers aan zorgverleners Tom Vierendeels

29 maart 2020

15u51 14 Ternat De AD Delhaize-filialen van Ternat en Merchtem hebben 2.000 mondmaskers aan zorgverleners geschonken. Zowel het Medisch Centrum van Ternat als het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis van Aalst ontvingen een deel.

De uitbater van de twee winkels had bij het begin van de uitbraak in Wuhan preventief een lading mondmaskers aangekocht. Het gaat om 2.000 stuks, maar toen men zag hoe ook ons land getroffen werd en Belgische zorgverleners met een tekort aan mondmaskers begonnen te kampen werd de bestelling geannuleerd. Er werd meegegeven om deze te houden voor mensen in de zorgen, ondanks er al 16.000 euro op voorhand betaald was. Toch kwamen de maskers in de loop van de week aan en de zaakvoerder besliste dan om de maskertjes te schenken aan het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis van Aalst en het Medisch Centrum van Ternat. Ze zullen voornamelijk gebruikt worden in de triageposten.