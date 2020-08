12-jarig meisje verloor mama aan corona, en miste daardoor inschrijving aan secundaire school: 1 september brengt nu toch nog goed nieuws

Ternat

2020 is een verschrikkelijk jaar voor de familie Koobasi. Covid sloeg in maart ongemeen hard toe in het gezin; Faramarz Koobasi, huisarts in Liedekerke, herstelde, maar zijn vrouw Sara Naghean (40) verloor in mei haar maandenlange strijd . Als klap op de vuurpijl miste Koobasi de inschrijvingsdag van de secundaire school voor zijn 12-jarige dochter. “Helaas niks aan te doen”, klonk het toen bij de middenschool Sint-Angela in Ternat . En dus was het meisje niet alleen haar mama kwijt, maar moest ze ook afscheid nemen van al haar schoolgenootjes. Op de valreep komt er nu toch nog een oplossing uit de bus. “Dit is het eerste goede nieuws dit jaar”, klinkt het bij het gezin.