‘Thuis’ zoekt nieuwe filmlocatie: wordt jouw flat het decor voor woning dokter Ann? Wim De Smet

10 juli 2019

18u10 0 Ternat De makers van de populaire één-serie Thuis zijn op zoek naar een modern appartement dat als decor kan dienen voor de woning van dokter Ann.

De buitenopnames van Thuis vinden al meer dan dertig jaar plaats in de Dreef in Ternat. Daar bevindt zich ook het statige doktershuis van Marianne en haar dochter Ann. Wie de serie volgt, weet dat Ann op de eerste verdieping van het doktershuis gaat wonen. Daarom zoeken de makers van Thuis nu een stijlvolle, moderne flat, liefst in de buurt van Ternat, die dienst kan doen als decor voor de woning van Ann.

“Normaal zien we Ann altijd in de huiskamer rondlopen”, vertelt opnameleider Eric Engels. “In de toekomst moet Ann ook in haar nieuwe woning te zien zijn. We gaan die opnames dus niet in de studio draaien maar in een echte flat.”

Belangrijk voor wie zich kandidaat wil stellen: het gaat niet om een eenmalige opname. De kans bestaat dat de opnameploeg dus meerdere keren gebruik wil maken van het appartement.

Mensen die hun flat of appartement kandidaat willen stellen, kunnen een mailtje met foto’s sturen naar eric.engels@vrt.be.