“Tarantula” opgemerkt tussen bananen in Ternat en ontsnapt: beestje is voorlopig spoorloos Tom Vierendeels

05 september 2019

14u24 1050 Ternat In de Ternatse industriezone is tussen een lading bananen “een grote exotische spin” aangetroffen. Nog opmerkelijker: het beestje kon ontsnappen. Volgens de brandweer, die ook ter plaatse kwam, gaat het vermoedelijk om een tarantula. Om wat voor spin het precies gaat en waar ze zich verstopt heeft is dus niet duidelijk.

De exotische spin werd woensdagochtend door een werknemer van Van Damme, een van de meest moderne en ervaren rijperijen van Europa, aangetroffen. “Een van de chauffeurs ging met een lading bananen vertrekken toen hij in de laadruimte van de bestelwagen de spin zag”, zegt Lea Van De Gucht, administratief bediende bij Van Damme, waar onder andere ook de bananen van Chiquita toekomen. “Die bestelwagens worden gebruikt voor eerder plaatselijk transport zoals naar de vroegmarkt of kleinere winkels in de buurt. Onmiddellijk belden we het noodnummer en de brandweer kwam ter plaatse. Wat het was weten we niet, maar het was blijkbaar echt een groot exemplaar dat hier van nature niet lijkt voor te komen.”

Alain Habils, woordvoerder bij de brandweerzone Vlaams-Brabant West bevestigt. “Onze mensen hebben de volledige laadruimte doorzocht, maar de spin werd niet meer aangetroffen”, luidt het. “Om wat voor spin het ging is niet duidelijk, maar aan de hand van de beschrijving gaat het vermoedelijk om een tarantula. Zelf volgde ik ook een cursus over hoe je als brandweerman moet omgaan met exotische dieren en de tarantula kwam daarin ook aan bod. We hebben daar geleerd dat het niet uitzonderlijk is dat de beestjes meereizen tussen de bananen, al komt het uiteraard niet regelmatig voor. Op zich zijn tarantula’s niet gevaarlijk en aanvallen zullen ze niet doen als je ze gerust laat. Meestal gaan ze in eerste instantie haartjes verspreiden die irritatie teweeg brengen. Pak je ze toch op, dan kunnen ze bijten. Die beet is zoals een wespensteek, maar dan maal tien. Op het gif dat ze hebben kan je in het slechtste geval een allergische reactie krijgen.”

Amper overlevingskansen

Volgens Van De Gucht komt zo’n vondst bij hen zeer zelden voor. “Zeker minder dan een keer per jaar”, klinkt het. “Een kever die groter is dan wat we hier gewoon zijn komt misschien iets vaker voor. De overlevingskansen zijn klein aangezien de bananen vanuit Midden-Amerika wekenlang in frigo’s onderweg zijn met een boot. Bij ons komen ze dan nog groen in rijpcellen terecht waar het rijpingsproces opnieuw in gang wordt gezet. We rijpen zo een twintigtal variëteiten, waaronder dus inderdaad Chiquita. Nadien worden alle bananen nog herpakt, dus de kans dat een dier tussen de bananen in de winkel terechtkomt is nihil. En al zeker niet levend.”

Of de grote spin momenteel nog in leven is? “Die kans acht ik klein”, zegt Johan Van Keer,arachnoloog en lid van Arabel. “Om welke spin het zou kunnen gaan kan ik momenteel ook alleen maar naar gissen. Het kan een tarantula zijn, maar er zijn evengoed tal van andere families waar grote spinnen onder vallen. Wel is het niet de eerste keer dat zoiets voorkomt. Soms is het zo dat ze volledig onderkoeld geraken tussen bijvoorbeeld vruchtenladingen in koelinstallaties, maar bij opwarming opnieuw actiever worden. In ieder geval is er geen reden tot paniek: het grootste deel van de spinnen die tot bij ons meereisden waren niet giftig en niet gevaarlijk voor de mens.”