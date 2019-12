“Niets is zo plezant als wiskunde”: leerkracht Filip Geeurickx lanceert zelfgemaakt raadselboekje Wim De Smet

06 december 2019

14u30 4 Ternat Wiskundeleerkracht Filip Geeurickx (52) van de middenschool Sint-Angela lanceert een boekje met 32 wiskunderaadsels. Zijn plan? “Ik wil dat jonge mensen houden van wiskunde, dat ze inzien hoe plezierig dit vak is.”

Filip Geeurickx geeft al dertig jaar les. En in die dertig jaar stond hij nog geen dag tegen zijn zin voor de klas. Wiskunde is zijn passie, en die wil hij graag delen met tieners. In het boekje ‘Secret Math Society’ wil hij jongeren overtuigen om even gepassioneerd te worden van wiskunde.

“Mijn leerlingen krijgen iedere week een probleemstelling mee die ze moeten oplossen”, klinkt het. “Dat heet ‘Het maximum 10 minuten weekendraadsel van mijnheer Geeurickx’. Tijdens de examenperiode krijgen ze dat raadsel niet mee maar toch zijn er leerlingen die, ook dan, er komen om vragen. Dat bracht me op het idee om een boekje te maken.”

In de ‘Secret Math Society’ vinden jongeren 32 wiskundige raadseltjes waarin ze zich kunnen uitleven. “Wie plezier wil maken, moet bij de wiskunde en de wetenschappen zijn”, houdt meester Geeurickx vol. “In mijn boekje staan ook enkele magische wiskundetrucs. En ik som ook enkele ‘math-places’ op, plaatsen in de Benelux op die ze kunnen bezoeken. Het gaat dan stuk voor stuk om plekjes waar ze iets opsteken van wiskunde. Zoals een uitstap naar De Panne, waar een vermaard kunstwerk staat dat een ongelooflijke telfout bevat.”

Bij ieder boekje zit ook een stempeltje. “Met dat stempeltje kunnen de leerlingen zichzelf belonen als ze een raadsel hebben opgelost of als ze een van de uitstapjes hebben gedaan.”

Rode Neuzen

Geeurickx liet zijn meesterwerkje drukken op vijfhonderd exemplaren. “En die zijn exclusief bij mij te verkrijgen”, vertelt hij. “Uiteraard is dit boekje er niet alleen voor de leerlingen van Sint-Angela want die hebben een deel van de raadseltjes al eens opgelost (lacht).”

Het boekje kost 11,95 euro en de leerkracht schenkt 2 euro per verkocht exemplaar aan de Rode Neuzenactie. “Zelf houd ik er bijna niets aan over, maar dat hoeft ook niet. Ik vond het gewoon tof om dit boekje te maken.”

Samen met zijn boekje verkoopt Filip Geeurickx ook een unieke ‘priempotlood’ dat hij in Denemarken liet maken. “Op het potlood staat een heel groot priemgetal. En dat priemgetal heeft een unieke eigenschap want hoe kleiner het potloodje wordt, hoe meer cijfertjes er verdwijnen, maar het grote getal blijf altijd een priemgetal. Als het potlood uiteindelijk te klein is geworden, dan stop je het gewoon in de grond of in een potje met aarde en komt er een zonnebloem, een tomatenplant, een vergeet-mij-nietje of een basilicumplantje uit. Zo hoef je het restant van je potlood niet in de vuilnisbak te gooien.”