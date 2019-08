“Extase bereiken via muziek”: zaterdag ‘ekstatik dans’ aan Liedekerkebos Tom Vierendeels

29 augustus 2019

18u13 0 Ternat Frank Polders richt zaterdagnamiddag aan de rand van Liedekerkebos een sessie ‘ekstatik dans’ in. Mensen dansen er meer dan twee uur op blote voeten, terwijl ze enkel water nuttigen en ook geen woord tegen elkaar zeggen. “Je kan zo tot een moment van extase komen”, klinkt het.

Wie er de weinige beelden (filmen en fotograferen tijdens ecstatic dance is zeer ongebruikelijk red.) van heeft gezien zal denken dat deelnemers van zo’n sessie onder invloed zijn van verdovende middelen. “Maar dat is compleet foutief”, legt Frank uit. “Er zijn drie richtlijnen bij ecstatic dance, waarvan mijn evenement een fonetische afgeleide is om het Nederlandser te maken. Ten eerste moet je dansen op blote voeten om een rechtstreeks contact met de aarde te hebben. Iedereen kan dansen, en die natuurlijke verbinding laat dit ook makkelijker naar boven komen. De tweede richtlijn is simpel: er wordt enkel water gedronken. Ik serveer bodemwater dat ik zelf gefilterd en gerevitaliseerd heb. Tot slot mag er niet gesproken worden zo lang er muziek is. Op die manier kan niemand oordelen over wat dan ook.”

Alleen al door drie vaste regels onderscheidt het evenement zich van andere fuiven, feestjes of festivals. “Het gaat misschien om een subcultuur, maar voor mij mag dit echt een volwaardige cultuur worden”, gaat Polders verder. “Net door die drie regels houdt het waarschijnlijk veel mensen tegen. Het concept ontstond in Haïti en waaide nadien over naar Nederland. In België bestaat het nog maar enkele jaar en zelf dans ik vier jaar.” Frank wilde het nu zelf ook organiseren op zijn hoeve aan de rand van Liedekerkebos die de naam ‘Aarde Oase’ kreeg. De hoeve ligt afgelegen en is oftewel te voet te bereiken via het bos zelf of via de Kattestraat of Bosstraat in Ternat.

“Stoffen laten vrij komen om je goed te voelen”

“De rode draad is respect en eventueel verbinding als je dat wenst”, gaat het verder. “Je kan eender welke emoties omzetten in dans tijdens een sessie. Een muziekstijl valt er niet op te plakken. Sommigen draaien goa, maar er kan evengoed klassieke muziek of wereldmuziek gedraaid worden. Hier zal dj Shanto 2,5 uur lang draaien Belangrijk is het ontbreken van herkenbaarheid en een refrein, zodat je meegesleept wordt in de muziek en geen vast dansmoment hebt. Na een tijdje kan je een extase voelen waarbij je dankzij gedachten wegzakt in uw eigen lijf. Dit wordt bereik door stoffen in je lichaam die vrijkomen. Dat is bijvoorbeeld ook het geval bij knuffelen, vrijen en joggen. Anderen grijpen hiervoor naar verdovende middelen. Ook antidepressiva activeren deze stoffen. Hier laten we die stoffen die we al in ons hebben dus op een volledig natuurlijke manier vrijkomen. Soms ben je mentaal of fysiek moe bij het begin, maar ben je daarvan verlost na het dansen. Wat je vaak ziet is dat mensen hun verlegenheid volledig kwijtspelen tijdens het dansen. De vergelijking valt niet volledig te maken, maar denk aan gospel. Die mensen zijn samen in groep en voelen zich zo blij dat ze tot een verbinden moment komen.”

Een dresscode is er niet. “Sommigen dragen hippiekledij, maar je mag evengoed in een jeansbroek komen”, klinkt het. “Kom gewoon zoals je bent en waarin je jezelf goed voelt.” Deelnemers moeten wel minimum 18 jaar zijn omdat er volgens Frank enige maturiteit verwacht wordt. Inschrijven is niet nodig. Er is parking aan de hoeve voorzien en overnachten in een eigen tent is mogelijk. Om 15 uur wordt er gestart met een startcirkel en een ceremonie. Het einde is voorzien rond 18 uur waarna er een potluck wordt gehouden en de sauna gebruikt kan worden.

