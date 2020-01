Zware brand op oudejaarsavond bij verfgroothandel Copagro Kristof Pieters

01 januari 2020

02u26 18 Temse De brandweer van Temse heeft in de nacht van oud op nieuw de handen vol gehad met een zware brand bij het bedrijf Copagro in de Pachtgoedstraat. Het gaat om een verffabriek waar heel wat chemische producten lagen opgeslagen.

De brand werd omstreeks 22 uur opgemerkt door een patrouille van de beveiligingsfirma Securitas. Toen de bewakingsagent het bedrijf wou binnengaan voor een controle, stootte hij op een muur van rook. In het bedrijf waren heel wat brandbare en ook giftige producten aanwezig. Daarom rukte de hulpverleningszone Waasland onmiddellijk met de zware middelen uit. Bij aankomst was de brand reeds uitslaand en steeg er een dikke rookpluim op boven het bedrijf. Door het snelle optreden van de brandweer en de goede compartimentering van het gebouw bleef de brand gelukkig wel beperkt tot één deel van het bedrijf, maar de schade is wel groot. De rest van het gebouw kon grotendeels gevrijwaard worden. Het vuur ontstond aan een grote hydraulische verfmengmachine. De olie die in de machine aanwezig is, zorgde ervoor dat het vuur fel woedde. Omdat er niemand aanwezig was op het moment van de brand raakte er ook niemand gewond. De oorzaak van de brand moet nog achterhaald worden. De machine in kwestie zou zeer recent nog een groot onderhoud gekregen hebben.