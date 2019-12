Zware brand op oudejaarsavond bij verffabriek Copagro Kristof Pieters

01 januari 2020

02u26 0 Temse De brandweer van Temse heeft in de nacht van oud op nieuw de handen vol gehad met een zware brand bij het bedrijf Copagro in de Pachtgoedstraat. Het gaat om een verffabriek waar heel wat chemische producten lagen opgeslagen.

Bij aankomst van de brandweer was er al een hevige rookontwikkeling zichtbaar boven de fabriek. Dankzij de goede compartimentering en het snelle optreden van de hulpdiensten kon erger vermeden worden. De brandweer had het vuur al bij al nog vrij snel onder controle. Niettemin is de schade in het getroffen deel van het magazijn aanzienlijk. De oorzaak van de brand is voorlopig nog onduidelijk. Er vielen geen gewonden.