Zomer voor twintigste editie Temse in de Wolken: twee dagen muziek en sfeer op de Scheldekaai JVS

22 augustus 2019

17u50 1 Temse Met een warm, zomers weekend voor de boeg belooft het een bijzondere editie te worden van Temse in de Wolken. Het is al de twintigste keer dat het evenement plaatsvindt, op en rond de Wilfordkaai. Zowel vrijdag- als zaterdagavond is er vuurwerk op de kaai, maar ook veel live-muziek, straatanimatie, streekproducten, boottochten, kermis en dj’s.

‘Temse in de Wolken’ is hét evenement van het jaar in de Scheldegemeente. Het kwam er indertijd op initiatief van een hele reeks bedrijfsleiders, die weer met de traditie wilden aanknopen om een groots feest te houden aan de Schelde. Intussen zijn we twintig jaar verder. “En het succes van Temse in de Wolken is duidelijk. Het heeft een heel eigen plaats verworven in de waaier van grote feestelijkheden die de zomermaanden kleuren. Als de zon op zaterdag 24 en zondag 25 augustus schijnt, schrijft de kaai zonder twijfel eens te meer geschiedenis. Men zal in de wolken zijn!”, blikt burgemeester Luc De Ryck (CD&V) enthousiast vooruit.

Temse in de Wolken biedt optredens, onder meer van Willy Sommers en Les Truttes, vuurwerk, kermis, boottochten, straatanimatie en kramen van verenigingen. Ook het dj-eiland aan de Kleine Kaai is weer van de partij, twee dagen lang. Op beide dagen is er om 22.30 uur vuurwerk. Rivertours biedt vanop de Wilfordkaai twee keer een VIP-boottocht aan.

Geen sterke dranken

Nieuw dit jaar is het verbod op sterke dranken, dat is uitgevaardigd na problemen met dronken jongeren vorig jaar. Enkele verenigingen die traditiegetrouw cocktails schenken, gooien het over een andere boeg. Zo pakt carnavalsvereniging De Oeteldonkers uit met streekbieren.

Praktisch: net als de vorige jaren wordt er vóór het podium een veilige zone ingericht voor kinderen en rolstoelgebruikers. Zaterdagvan 13 uur tot zondag om 4 uur en zondag van 13 uur tot middernacht is er geen doorgang voor voertuigen in de volgende straten: P. Poppestraat, Veerstraat, Wilfordkaai, Nijsstraat en Consciencestraat (vanaf hoek Nijsstraat). De Wilfordkaai wordt tevens vanaf nr. 41 afgezet. Er is geen doorgang mogelijk komende uit de Rik De Rycklaan. De Veerstraat langs de Kasteelstraat wordt volledig afgesloten, ook voor voetgangers.