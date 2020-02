Zitdagen pensioendienst voortaan enkel nog op afspraak Kristof Pieters

03 februari 2020

14u28 4 Temse De inspecteurs van de federale pensioendienst houden iedere eerste woensdag van de maand spreekuur in AC De Zaat. Tot december vorig jaar konden burgers zonder afspraak de inspecteurs raadplegen. Vanaf 2020 wordt op afspraak gewerkt.

De eerstvolgende pensioenzitdagen zijn op woensdag 5 februari en 4 maart. Voor werknemers kan men een afspraak maken tussen 13.30 en 15.50 uur. Voor zelfstandigen is dat tussen 13.30 en 14.20 uur. Er wordt gerekend op tien minuten per afspraak. De inspecteurs staan ter beschikking in de raadzaal van AC De Zaat op de zesde verdieping. Een afspraak maken kan persoonlijk in AC De Zaat, telefonisch via 03/ 710. 13. 70 of 03/ 710. 12. 11 of via pensioenzitdag@temse.be. Afspraken kunnen maximaal 4 maanden op voorhand worden vastgelegd.