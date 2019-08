Zes maanden rijverbod voor zware snelheidsovertreding op autosnelweg Koen Baten

23 augustus 2019

14u10 4 Temse Glenn V. uit Temse moest zich vanochtend voor de rechter verantwoorden voor een zware snelheidsovertreding op de autosnelweg. De man reed er met een snelheid van 198 kilometer per uur in de plaats van de toegestane 120 kilometer per uur op de E17.

De chauffeur was naar eigen zeggen op bezoek geweest bij zijn grootmoeder die Alzheimer had. Hij was op de terugweg naar huis toen hij geflitst werd aan een wel zeer hoge snelheid. “Ik had er niet op gelet dat ik zo hard reed", verklaarde V. “Het moet een stevige verstrooidheid geweest zijn”, verklaarde de man. Politierechter D'hondt strafte de stevige verstrooidheid met een geldboete van 3.200 euro en zes maand rijverbod. Bovendien moet de chauffeur ook al zijn examens opnieuw afleggen als hij terug achter het stuur wil kruipen.