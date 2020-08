Woning verwoest door gasexplosie, 70-jarige bewoonster kritiek afgevoerd Kristof Pieters

16 augustus 2020

09u34 26 Temse In de Heistraat in Temse is zondagochtend een 70-jarige vrouw levensgevaarlijk gewond geraakt bij een zware explosie in haar woning. De ontploffing werd veroorzaakt door een gasophoping in de keuken.



Omstreeks kwart voor negen werd de buurt van de Heistraat in Temse-Velle opgeschrikt door een doffe knal. Bewoners van de straat kwamen buiten poolshoogte nemen en zagen meteen een grote rookontwikkeling aan het dak van een woning. Ook alle ramen waren uit het huis geblazen. De bejaarde bewoonster raakte bij de knal gewond en werd door een buurman uit het zwaar beschadigde huis gehaald. Ondertussen had er zich een hevige brand verspreid op de zolderverdieping van de woning. De brand was na een half uur onder controle, maar de woning werd grotendeels vernield.

Volgens de eerste vaststellingen werd de explosie veroorzaakt door een gasophoping in de keuken van de bungalow. Daar bevonden zich gasflessen voor een fornuis. Toen de vrouw de lichtschakelaar aanzette, was er een kleine vonk die voor de ontploffing zorgde. De 70-jarige vrouw leek aanvankelijk er niet zo erg aan toe te zijn. Ze werd overgebracht naar het AZ Nikolaas. Daar werden echter toch verschillende breuken en interne verwondingen vastgesteld. Volgens de politie is haar toestand kritiek.

Door de explosie raakten ook een aantal geparkeerde auto’s in de straat beschadigd. Het parket stuurde een branddeskundige ter plaatse om de precieze omstandigheden van het incident te onderzoeken. Volgens zijn bevindingen blijkt het om een accidenteel gebeuren te gaan aan een niet-beveiligd oud gasfornuis.