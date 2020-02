Woning in Scheldestraat grotendeels verwoest door uitslaande brand, branddeskundige aangesteld Kristof Pieters

23 februari 2020

00u23 38 Temse In de Scheldestraat in het centrum van Temse is zaterdagavond een woning grotendeels verwoest door een uitslaande brand. Er vielen geen gewonden. Het parket stuurde een branddeskundige ter plaatse om de oorzaak te achterhalen.

Het vuur ontstond kort voor 22 uur in een woning op nog geen honderd meter van de brandweerkazerne. De brandweer was dan ook zeer snel ter plaatse, maar omdat het vuur laattijdig werd opgemerkt en dus al gretig om zich heen had kunnen grijpen is de schade aan het getroffen pand toch zeer groot. De hulpdiensten konden wel vermijden dat het vuur oversloeg naar naastgelegen woningen.

Twee aanwezige broers konden het brandende gebouw veilig verlaten en bleven ongedeerd. Er werd een grote brandhaard vastgesteld in de gang. Daarom werd eerst gedacht aan een kortsluiting aan de elektriciteitskast maar omdat de brandweer geen uitsluitsel kon geven heeft het parket een branddeskundige aangesteld. Ook het labo kwam ter plaatse voor een sporenonderzoek. De resultaten hiervan zijn nog niet bekend.

Door de interventie waren de Scheldestraat en de Boodtsstraat een tijdlang afgesloten voor het verkeer.