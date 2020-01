Wissel bij Vlaams Beang: Paul Oste volgt Sylvia Rombaut op Kristof Pieters

20 januari 2020

10u22 0 Temse Op de gemeenteraad van februari in Temse wordt een wissel doorgevoerd bij Vlaams Belang. Sylvia Rombaut zet een stapje terug en wordt opgevolgd door Paul Oste. Ze zet ook een stap opzij als afdelingsvoorzitter.

Sylvia Rombaut was vorige legislatuur ook gemeenteraadslid voor Vlaams Belang. Daarvoor was ze ook nog 3 jaar OCMW-raadslid en is ze al 10 jaar afdelingsvoorzitter. Met de gemeenteraadsverkiezingen was ze lijsttrekker en behaalde ze 1.154 voorkeursstemmen. Rombaut zet niet alleen een stap opzij als raadslid maar ook als afdelingsvoorzitter. “Het was een zeer zware beslissing, die ik met veel pijn in het hart heb genomen”, legt ze uit. “Sinds september 2018 ben ik teamchef bij Algemene Administratie Douane en Accijnzen. Deze promotie kwam onverwacht en neemt zeer veel tijd in beslag. Ik stuur dagelijks een team aan van meer dan 50 douaniers in de haven van Antwerpen. Deze zware job en een gezin zijn jammer genoeg niet langer combineerbaar met een mandaat als raadslid. Ik blijf uiteraard wel beschikbaar voor mijn kiezers en laat ook mijn thuisbasis Steendorp niet in de steek.”

De eerste opvolger op de lijst is Paul Oste uit Temse, die eind februari de eed zal afleggen als nieuw gemeenteraadslid. Hij is sinds 2019 al lid van het bijzonder comité sociale dienst en bestuurslid sinds 2018.