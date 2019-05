Willy en Lucienne vieren diamanten huwelijksverjaardag JVS

27 mei 2019

10u16 0 Temse Willy De Westelinck en Lucienne Fonteyn zijn 60 jaar getrouwd, een diamanten huwelijksverjaardag.

Het koppel is van Elversele: Willy werd er op 14 april 1932 geboren, Lucienne op 7 mei 1936. Op 15 mei 1959 werden ze in Elversele in de echt verbonden door toenmalig burgemeester Constant De Brabander. Willy was aanvankelijk zelfstandig kleermaker, later bediende. Lucienne was huisvrouw. Zij hebben een zoon en een dochter, 2 kleindochters, een achterkleinzoon en een achterkleindochter. Zij wonen in de Dorpstraat.