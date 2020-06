Wilfordkaai afgesloten voor betonherstellingen onder Scheldebrug Kristof Pieters

19 juni 2020

15u48 0 Temse Van 22 juni tot en met 22 augustus zal De Vlaamse Waterweg de nodige herstellingen uitvoeren aan de onderkant van de oude Scheldebrug ter hoogte van het landhoofd. Tijdens de werken wordt de Wilfordkaai ter hoogte van de brug afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

Het gaat om betonherstellingen en conserveringswerken. De werken kaderen in het structureel onderhoud van de brug dat momenteel loopt. Tijdens de werken wordt de Wilfordkaai ter hoogte van de brug afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. AVIA Belgomine blijft bereikbaar via de Rik De Rijcklaan. De betaalparking langs de Wilfordkaai blijft bereikbaar via de Nijsstraat. Fietsers en voetgangers zullen wel kunnen passeren. Voor hen voorziet De Vlaamse Waterweg een veilige doorgang.

In het najaar (september-oktober) zal ook de onderkant van het voormalige fietspad kant Bornem worden aangepakt. De hinder zal minimaal zijn.