Werkstraf voor dealer die cocaïne verkocht “om boetes politierechtbank te betalen” Nele Dooms

02 juni 2020

16u23 0 Temse Drie drugsdealers, die in de loop van vorig jaar cocaïne verkochten in Temse, zijn maandag door de Dendermondse rechter veroordeeld. B.A., die een fikse werkstraf kreeg opgelegd, had tijdens zijn proces zijn aandeel in de drugshandel toegegeven. “Ik had geld nodig om boetes van de politierechtbank te betalen”, beweerde hij.

De politie kreeg de dealers te pakken bij een verkeerscontrole in Temse. In het voertuig waar B.A. en D.K. inzaten, werden een grote som geld en verschillende Iphones gevonden. Net op dat ogenblik liep bovendien een sms’je binnen: “Hé brow, kunt ge iets goed leveren?”. Voor het parket was het overduidelijk dat het om drugs ging. Bij verder onderzoek werden op andere gsm’s nog drugsgerelateerde berichten gevonden.

“En op de Blackberry van D.K. troffen speurders een foto aan van de beklaagde in het bezit van een massa geld”, klonk het tijdens het proces. “Bij een huiszoeking werd ook nog eens een hele resem luxekledij van dure merken gevonden.”

Werkstraf

Van de drie beklaagden ging alleen B.A. tot bekentenissen over. Die is trouwens geen onbekende voor het gerecht. “Net als zijn hele familie”, schetste de procureur. “Hij is de jongste en heeft en sterk signaal nodig dat hij de weg van zijn familieleden niet moet inslaan. De keuze om boetes van de politierechtbank af te betalen door andere criminele feiten te plegen, is niet de manier om de dingen aan te pakken.”

Er was drie jaar cel gevorderd voor B.A., maar hij komt er uiteindelijk vanaf met een werkstraf van 240 uur. Voert hij die niet uit, dan vliegt hij 24 maanden in de gevangenis. De man kijkt ook aan tegen een boete van 8.000 euro, waarvan 6.400 euro met uitstel en een verbeurdverklaring van ongeveer 25.000 euro. Zijn kompaan K.D. kreeg een gelijkaardige werkstraf. Een derde beklaagde moet 18 maanden in de cel en 8.000 euro boete betalen.