Werken op kruispunt N16 met Hoogkamerstraat Kristof Pieters

09 januari 2020

16u05 7 Temse Tijdens de nacht van 9 op 10 januari wordt er gewerkt op het kruispunt van de N16 met de Hoogkamerstraat. Hierdoor zal het kruispunt niet kunnen overgestoken worden vanuit de Hoogkamerstraat. De werken starten vanaf 22 uur en duren tot omstreeks 6 uur.

Het verkeer moet omrijden via de N16 naar het kruispunt met de Gasthuisstraat en daar draaien of via het klaverblad rijden. Op de N16 zelf blijft één rijstrook beschikbaar om rechtdoor te rijden. Links afslaan is niet mogelijk, hiervoor moet eveneens omgereden worden via het kruispunt Gasthuisstraat of via het klaverblad.