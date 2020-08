Werken nieuwe zorgcampus van start: grote centrumparking niet meer bereikbaar Joris Vergauwen

05 augustus 2020

17u43 0 Temse De werken voor de bouw van een nieuwe zorgcampus aan de Gasthuisstraat in Temse zijn van start gegaan. Daarmee wordt onder meer het huidige en verouderde woonzorgcentrum De Reiger grondig vernieuwd. Sinds deze week is de grote centrumparking niet meer bereikbaar, door de aanleg van een ondergrondse parking. De hele site zal pas tegen 2024 afgewerkt zijn.

Het huidige woonzorgcentrum De Reiger, op de campus in de Gasthuisstraat, is al meer dan 35 jaar oud. Het gebouw zal grondig worden vernieuwd. Ook mét de nieuwbouw zal De Reiger weer beschikken over 150 bedden, met daarnaast nog zeven kamers voor kortverblijf. De kostprijs wordt geraamd op 30 miljoen euro, waarvan 30 à 40 procent wordt gesubsidieerd. Daarna volgt nog de nieuwbouw voor assistentiewoningen op de plaats van het huidige ziekenhuisgebouw De Pelikaan, ook op de OCMW-campus, in combinatie met een polikliniek van AZ Nikolaas, in een latere fase.

De voorbereidende werken zijn sinds begin vorig jaar al aan de gang. Vanaf deze week gaat de tweede fase in, met de bouw van de ondergrondse parking en vervolgens de nieuwbouw voor het woonzorgcentrum en het lokaal dienstencentrum ’t Achterpoortje, waar onder meer ook een cafetaria, fitness, de centrale keuken en administratie in worden ondergebracht.

De grote centrumparking met meer dan honderd parkeerplaatsen is intussen afgesloten. “Op verscheidene andere parkings en straten in het centrum kunnen mensen hun auto kwijt. Voor bezoekers van het woonzorgcentrum is er een parking aangelegd die ze kunnen bereiken via de brandweerweg aan de Clement D’hooghelaan”, schetst schepen Hugo Maes (CD&V).