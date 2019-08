Werken in natuurdomein Roomacker op komst: “Gaan biodiversiteit er verhogen” JVS

07 augustus 2019

10u22 0 Temse In het provinciaal domein Roomacker in Tielrode plant de provincie in samenwerking met het Regionaal Landschap Schelde-Durme enkele ingrepen om de biodiversiteit te verhogen.

De werken in het natuurdomein in Tielrode zijn gepland vanaf de week van 19 augustus, met een vermoedelijke duur van ongeveer twee weken. Tijdens de werken zal de werfzone niet toegankelijk zijn voor wandelaars. “De bestaande poelen voor salamanders worden heringericht en uitgediept zodat ze langer water kunnen bevatten. Daarnaast worden nieuwe poelen gegraven, specifiek gericht op de Europees beschermde kamsalamander. Hierbij wordt de afwatering van het domein in zijn historische loop hersteld richting de Vlierbeek. De uitgegraven grond wordt gebruikt voor de creatie van een klein moerasbiotoop om onder meer libellen aan te trekken”, schetst schepen voor Natuur Hugo Maes (CD&V).

Nieuwe bomen geplant

Bij de graafwerken zal een aantal bomen worden gerooid. Het hout wordt ter plaatse gestapeld als zomer- en winterverblijf voor de salamanders uit de poelen. “De komende herfst worden er dan nieuwe inheemse bomen en struiken geplant met veel bloesems en bessen voor insecten en vogels. Zo ontstaat een zuidgerichte bosrand als geleidelijke overgang naar de hogere bomen.”

Om de nieuwe flora en fauna de nodige kansen te geven, wordt het doorgaand wandelpad in die zone verlegd van de middelste naar de noordelijke vijver. Alle werken kaderen in het natuurbeheerplan voor het domein en zijn op die manier ook vergund. Het rooien van de bomen is goedgekeurd door het Agentschap Natuur en Bos.