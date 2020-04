Werken aan Scheldebrug worden hervat, slagboom blijft staan Kristof Pieters

07 april 2020

14u33 0 Temse De renovatiewerken aan de oude Scheldebrug zijn vandaag hervat. De einddatum is door de vertraging wel opgeschoven naar 18 mei.

Eind februari ging een gespecialiseerd aannemer van start met het vernieuwen van het wegdek en de voetpaden van de Scheldebrug. Ook moeten een aantal betonherstellingen worden uitgevoerd aan de onderkant van de brug. Door het uitbraken van de coronacrisis haakten echter een aantal onderaannemers af waardoor de werf op 25 maart stil kwam te liggen. De Vlaamse Waterweg besliste wel om alle signalisatie te laten staan. Vandaag zijn de werken dus hervat. Net als voordien zal het verkeer in twee rijrichtingen over de nieuwe Scheldebrug worden geleid. Hoewel er door de coronacrisis veel minder verkeer op de baan is, blijft de oprit aan het viaduct afgesloten. De slagboom om toegang te verlenen voor hulpdiensten en bussen van De Lijn blijft dus staan.

De einddatum was voorzien op eind april maar is nu opgeschoven naar 18 mei. Afhankelijk van nieuwe coronamaatregelen kan de datum wel nog opschuiven.