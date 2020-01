Welzijnsvereniging Sleutelzorg uit de startblokken Kristof Pieters

14 januari 2020

11u39 2 Temse In Temse is de nieuwe welzijnsvereniging Sleutelzorg van start gegaan. Dit nieuwe bestuursorgaan staat in voor de uitbating van de woonzorgcentra en de ouderenvoorzieningen. Voor de inwoners zelf verandert er niks.

Welzijnsvereniging Sleutelzorg werd opgericht door het OCMW van Temse om alle zorgdiensten onder te brengen in één overkoepelende organisatie. De welzijnsvereniging telt circa 285 personeelsleden en beheert onder meer de woonzorgcentra De Reiger en ’t Blauwhof, het centrum voor kortverblijf De Reiger, de assistentiewoningen van Residentie Elisabeth, de dienst Gezins- en Aanvullende Thuiszorg, de klusjesdienst, het lokaal dienstencentrum ’t Achterpoortje, de Seniorenmobiel en vanaf maart dit jaar komt daar ook nog het Dienstenchequebedrijf bij.

Voor ondersteunende diensten zoals ICT en personeelsadministratie zal de welzijnsvereniging beroep doen op de diensten van de gemeente. Voor de inwoners zelf verandert er voorlopig niks.

Politieke vertegenwoordiging

Aangezien het een publiekrechtelijke vereniging is, is er een politieke vertegenwoordiging in de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur. Alle OCMW/gemeenteraadsleden maken deel uit van de Algemene Vergadering. De Raad van Bestuur bestaat uit Ingrid Deschepper (CD&V), Franky De Graeve (CD&V), Werner Maerevoet (N-VA), Björn Van Asbroek (N-VA), Bart Van Geyt (Open Vld), Annemie Muyshondt (Vlaams Belang), Vincent De Maeyer (Groen) en Brigitte Caura (TESAMEN). Werner Maerevoet werd verkozen tot voorzitter van de welzijnsvereniging. De dagelijkse werking staat onder leiding van algemeen directeur Dirk De Clerck.