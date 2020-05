Wekelijkse markt mag heropstarten, éénrichtingsverkeer rond kerk Kristof Pieters

19 mei 2020

19u00 0 Temse Het schepencollege heeft beslist dat de wekelijkse vrijdagmarkt in Temse vanaf 22 mei onder strikte voorwaarden mag heropstarten. Enkel de marktkramers met een vaste standplaats (48 kramen) worden toegelaten. Tussen de kramen wordt een veilige afstand gehouden. De wandelgangen worden ook voldoende breed gemaakt en er is éénrichtingsverkeer voor de bezoekers.

Er werd een circulatieplan opgesteld met éénrichtingsverkeer voor de markbezoekers. De te volgen richting wordt aangeduid met grondmarkeringen, linten en nadars. Aan de ingangen worden op infoborden pijlen met de te volgen route aangebracht. De politie zal toezicht uitoefenen op het naleven van de social distancing-regels en het aantal bezoekers op de markt. In totaal mogen er maximum 500 bezoekers gelijktijdig op de markt. Wanneer er zich te veel volk op de markt bevindt om de afstandsregels te garanderen, zal de politie beslissen om de ingangen (tijdelijk) af te sluiten.

Geen voeding consumeren

Er is maximaal één bezoeker per 1,5 lopende meter kraam op de markt toegestaan. Voor de wachtrijen aan de kramen wordt om de 1,5 meter een markering aangebracht. Verder is het dragen van een mondmasker verplicht voor marktkramers en hun personeel. Voor marktbezoekers is die verplichting er niet maar het dragen van een mondmasker wordt wel sterk aanbevolen. Elk kraam moet eveneens middelen beschikbaar stellen om de nodige handhygiëne te garanderen. Voeding en dranken mogen niet op de markt of het openbaar domein worden geconsumeerd. Er mogen ook geen etenswaren of dranken in de vorm van proeverijen aan de klanten worden aangeboden.

Individueel winkelen

Het gemeentebestuur stelt zelf ook middelen beschikbaar voor de nodige handhygiëne bij het betreden en verlaten van de markt. Aan de in- en uitgangen wordt ook een medewerker van het gemeentebestuur (gemeenschapswacht of wijkwerker) ingeschakeld om de marktbezoekers te wijzen op het te volgen parcours en informatie te verstrekken over de hygiëneregels. Er moet ook individueel gewinkeld te worden en niet langer dan noodzakelijk en gebruikelijk. Een volwassene mag minderjarigen die onder hetzelfde dak wonen of een persoon die nood heeft aan begeleiding, vergezellen.