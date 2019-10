Wegspotters gezocht: startvergadering nu donderdag in AC De Zaat JVS

22 oktober 2019

12u38 0 Temse Temse stapt als zesde gemeente in Oost-Vlaanderen in het project ‘Wegspotters’. Zowat 54 kilometer trage wegen worden verdeeld onder inwoners met een groot verantwoordelijkheidsgevoel. De slaagkans van het project hangt volledig af van de opkomst nu donderdag, om 19.30 uur in AC De Zaat.

De gemeente Temse gaat op zoek naar ‘wegspotters’. Dat zijn vrijwilligers die een paar keer per jaar trage wegen controleren op gebreken. Elke inwoner kan zelf kiezen over welke en over hoeveel trage wegen hij of zij zich ontfermt. De opdracht: de wegels minstens vier keer per jaar aan een kritisch onderzoek onderwerpen.

“De bedoeling is tweeledig. We willen graag inwoners die ter plaatse de oren en ogen zijn van de gemeente. Zo kan de gemeente alle trage wegen monitoren en problemen sneller en efficiënter oplossen. We willen ook de trage wegen toegankelijk houden: zo nodigen ze uit om ontdekt en gebruikt te worden en blijft hun bestaan verzekerd”, schetst schepen Hugo Maes (CD&V).

Het project loopt momenteel ook in de gemeenten Buggenhout, Laarne, Lebbeke, Merelbeke en Wetteren. In deze gemeenten nemen in totaal 143 vrijwilligers de rol van ‘Wegspotter’ op voor bijna 298 km trage wegen.

Op donderdag 24 oktober is er het startmoment van het project, vanaf 19.30 uur op de vijfde verdieping van AC De Zaat.