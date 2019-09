Wapenfreak voor rechter nadat hij tientallen oorlogswapens begraaft in tuin: “Er is toch niets mee gebeurd” Nele Dooms

30 september 2019

17u59 6 Temse Tientallen en tientallen wapens had hij in zijn bezit, velen uit de verzameling van zijn vader die ooit bij het verzet was. En toen hij een huiszoeking vermoedde, begroef Luc V. (62) uit Temse ze in grote kratten in de tuin. Toch werden ze ontdekt. De man moest er zich maandag voor de Dendermondse rechtbank voor verantwoorden. Er hangt hem een celstraf van twaalf maanden boven het hoofd.

Er kwam bijna geen einde aan de opsomming van de openbaar aanklager over de hoeveelheid wapens die Luc V. in zijn bezit had, allemaal zonder enige vergunning. Letterlijk tientallen handvuurwapens, revolvers, bajonetten, enzovoort, en bijhorende munitie had hij thuis. “De verbazing van de speurdes was groot toen ze in de tuin van de man bij een huiszoeking sporen van graafwerken zagen”, klonk het bij het Openbaar Ministerie tijdens het proces. “Liefst negen kratten lagen er begraven, allemaal tjokvol met onvergunde wapens. Ook in een schuur van een vriendin werden wat later nog eens tientallen wapens ontdekt. En V. verkocht zelfs een wapen aan iemand die suïcidale neigingen had.”

Huiszoeking

Het was zijn ex-vriendin die V. aan de galg praatte. Zij verklaarde aan de politie dat de man een massa wapens thuis had en er ook anderen liet mee schieten. In september 2017 volgde daarop een huiszoeking. Er werd voor liefst 70.000 euro aan wapens in beslag genomen.

V. gaf toe dat hij de wapens verstopt had “toen hij onraad rook”. De ernst van de zaak zag hij niet meteen in. “Het klopt dat de wapens niet vergund waren, maar er is toch niets mee gebeurd”, zei hij tegen de rechter. “Als mijn ex niet gaan klikken was, hadden jullie nooit van iets geweten. Ze was uit op mijn geld en toen ik de geldkraan dichtdraaide, is ze naar de politie gestapt om me een loer te draaien.”

Overleden vader

Volgens V. behoorden de meeste wapens tot de verzameling van zijn ondertussen overleden vader. “Die was bij het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog, de Witte Brigade”, vertelde hij. “Het zijn dan ook vooral wapens uit die tijd. Maar ik kocht er ook zelf aan. Ik ben een verzamelaar en ik had zekers niet kwaads in de zin. En ja, er was aangifteplicht sinds 2006 en ik heb daar niet aan voldaan. Vader — die toen nog leefde — zei dat ik dat niet moest aangeven.”

V., een gepensioneerde, vroeg de rechter hem geen celstraf te geven. Hij drong aan op een werkstraf. De rechtbank velt vonnis op 28 oktober.