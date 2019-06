Vrouw neemt bocht te ruim en botst met haar wagen tegen gevel van winkel PKM

10 juni 2019

18u05 1 Temse Een 36-jarige vrouw uit Temse is met haar wagen tegen de gevel van een winkel terechtgekomen. Ze raakte hierbij lichtgewond

Het ongeval gebeurde zaterdag op de hoek van de Scheldestraat met de Boodtstraat in Temse. Een getuige had het ongeval zien gebeuren. Volgens de vaststellingen had de bestuurster haar bocht veel te ruim genomen. Ze belandde tegen de gevel van de winkel Vicky Shoes. De vrouw werd lichtgewond, maar mocht na verzorging het ziekenhuis verlaten.