Vrouw door rook bevangen nadat bobcat vuur vat in koeienstal Kristof Pieters

21 februari 2020

18u12 1 Elversele Een bobcat heeft vrijdagmiddag vuur gevat in een koeienstal aan de Dorpstraat in Elversele. Er ontstond een kortsluiting aan de batterij van de machine. De eigenares merkte het vuur al snel op en kon de vlammen al grotendeels bedwingen. Ze liep bij het blussen wel een rookvergiftiging op en werd ter controle naar het AZ Nikolaas in Sint-Niklaas overgebracht.

De bobcat zelf liep schade op, maar de stal bleef gevrijwaard en ook de aanwezige koeien bleven ongedeerd. De brandweer had wel enige moeite om de interventieplaats te bereiken. Door de wegenwerken in het centrum van Elversele is er op een weide een noodweg aangelegd die uit metalen rijplaten bestaat. Door de drassige bodem waren deze al helemaal in de modder gezakt en was de toegang dus erg lastig en modderig.