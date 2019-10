Vrijwilligers kijken toe in recyclageparken tijdens ‘Week van de Handhaving’ JVS

14 oktober 2019

14u57 0 Temse In de Vlaamse Week van de Handhaving organiseerde afvalintercommunale MIWA een sensibiliserende actie op enkele recyclageparken. Wie in Temse of Waasmunster z’n afval naar het recyclagepark bracht, werd aangesproken door twee vrijwilligers die alle kofferbakken en aanhangwagens nakeken.

De actie kaderde in de Vlaamse Week van de Hhandhaving, waarbij verhoogde aandacht voor sluikstort en zwerfvuil wordt gevraagd. “We willen mensen bewust maken van het feit dat het aangevoerde afval op voorhand thuis goed moet worden gesorteerd. Zo komt het hier in de juiste afvalcontainer terecht en wordt het later optimaal gerecycleerd”, klinkt het bij de vrijwilligers van MIWA. “Bij de aanhangwagens controleren we of de vracht goed bevestigd of afgedekt is. Het gebeurt immers nogal eens dat mensen op weg naar het recyclagepark een deel van hun lading verliezen. Dat is niet alleen gevaarlijk voor de andere weggebruikers, zo veroorzaak je ook zwerfvuil. We controleerden deze week al zo’n 450 voertuigen. Wie het goed doet, krijgt een kleine attentie mee naar huis. Met deze positieve actie hopen we mensen te kunnen aansporen om hier in de toekomst meer aandacht voor te hebben.”

Meer over MIWA

milieu

milieuvervuiling

afval

Waasmunster

Temse